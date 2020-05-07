Лизинговые платежи перевозчиков в 2020 году могут взять на себя регионы. На это требуется почти 6 млрд рублей

Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании под руководством президента России призвал поручить регионам помочь общественным перевозчикам с лизинговыми платежами. В Петербурге подвижной состав в последнее время закупался в лизинг.

Как заявил Дитрих 7 мая, статья расходов на лизинг типична только для транспорта, и в общие системные меры поддержки она ранее не попала. По расчетам Минтранса, в сегменте пригородных перевозок лизинговые платежи в текущем году составят 3,24 млрд рублей: на эти цели можно переориентировать невостребованную в связи с ограничениями федеральную компенсацию перевозчикам. 320 млн требуется из бюджета, чтобы помочь с этой статьей расходов речным и морским компаниям.

Что касается закупок автобусов, трамваев и троллейбусов, то перевозчики в этом году должны заплатить лизингодателям 5,8 миллиарда рублей. «Просил бы дать поручение регионам... в чьем ведении эти перевозки, компенсировать перевозочным компаниям эти затраты, — подчеркнул Дитрих. — В последующем федеральный бюджет возвратит регионам эти расходы в рамках межбюджетных отношений, возможно, дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности. Все эти меры рассмотрены на совещании у Андрея Рэмовича Белоусова вместе с коллегами из Минфина и поддержаны как первоочередные. Подчеркну, что эти выплаты относятся только к выплатам российским, не иностранным лизинговым компаниям». Напомним, именно лизинг стал главной моделью приобретения подвижного состава петербургскими наземными перевозчиками — как частными, так и государственными. В частности, «Пассажиравтотранс» в конце апреля подвел итоги трех аукционов на покупку 110 автобусов за 2 млрд рублей. До этого он же заключил два контракта на 200 автобусов за 3,8 млрд рублей. «Горэлектротранс» по трем лизинговым контрактам закупает 142 троллейбуса более чем за 3 млрд. При этом пассажиропоток и, следовательно, выручка компаний в период коронавируса радикально упали.