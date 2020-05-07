Главный судмедэксперт: с таким количеством «инфекционных» смертей раньше не сталкивалась судебно-медицинская служба

Каким образом в России строится статистика смертности от коронавируса, какова роль судебно-медицинской службы в остановке пандемии, зачем у больниц появились рефрижераторы и для чего нужны отдельные кладбища для умерших от Covid-19 «Фонтанке» рассказал Андрей Ковалев – директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России.

- Андрей Валентинович, какова роль судебной медицины в остановке распространения коронавирусной пандемии?

- Прежде всего, хочется отметить невероятный масштаб вызова, брошенного нам вирусной пандемией. На 7 мая количество заболевших в целом по стране превысило 177 тысяч человек, больше половины из которых приходиться на Москву, свыше 6000 - на Санкт-Петербург.

К сожалению, количество смертей, как во всем мире, так и в России, к настоящему времени, растёт. Каждая смерть такого больного требует патологоанатомического исследования, а в случаях смерти в условиях неопределённости – судебно-медицинского. При этом, судебно-медицинские эксперты рискуют не только своим здоровьем. От них зависит не просто правильность дифференцировки причины смерти (что само по себе очень важно), но и установление непреодолимого барьера на пути дальнейшего распространения вируса.



- Если говорить о смертности от коронавируса, то как часто судмедэксперты сталкиваются с заражёнными телами. И в каких случаях коронавирус - основная причина, привёдшая к смерти, в каких - сопутствующее заболевание?

- Вероятность контакта судебно-медицинских экспертов с инфицированными живыми лицами при проведении их судебно-медицинского обследования, телами инфицированных умерших и биологическими образцами от них достаточно велика. В 2019 году в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях Российской Федерации, было обследовано более миллиона живых лиц и исследовано более 600 тысяч трупов. Из них умерших от инфекционных болезней – немногим более 8 тысяч человек, а от болезней органов дыхания немногим более 19 тысяч. В настоящее время только формируются данные о количестве трупов зараженных COVID-19, попадающих на судебно-медицинское исследование, но уже сейчас можно сказать, что количество погибших от инфекционных болезней будет значительным, и с таким количеством смертей ранее не сталкивалась судебно-медицинская служба.



При формулировке патологоанатомического и судебно-медицинского диагнозов дифференцируется: 1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда коронавирус является основным заболеванием (причиной смерти), наиболее часто от осложнения в виде острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 2) Наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением метода ПРЦ), но без её клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти. В пример можно привести обострение и неблагоприятное течение болезней органов кровообращения, онкологических и других заболеваний, которые и становятся причиной смерти. В таких ситуациях COVID-19 не расценивается как основное заболевание (причина смерти) и указывается в диагнозе как коморбидное заболевание.

В разных странах учёт умерших с выявленным коронавирусом идёт с различными вариациями. Рассматривать каждый случай, как делается в России уже сейчас, в мире будут уже по окончанию пандемии. Отчасти поэтому у них одни цифры летальности, а у нас другие. Окончательно поставить точку в этом вопросе можно будет лишь после окончания пандемии и сбора всех данных по заболеваемости и смертности.



- Жителей Петербурга волнует вопрос - зачем у больниц в городе появились контейнеры-рефрижераторы?

- При организации работы в условиях нынешней пандемии приходится сталкиваться с совершенно неожиданными трудностями, например, переполненностью судебно-медицинских моргов телами умерших и необходимостью наличия дополнительных рефрижераторов. Это связано с тем, что, при подозрении на заражение коронавирусом, приходится несколько дней ждать результатов анализов на наличие вируса и, в соответствующих случаях, разрешения на захоронение. Если до пандемии тела умерших находились в морге единичные дни, после чего забирались родственниками для захоронения, то теперь срок может растягиваться на недели. Именно с этим фактом и связана необходимость предусмотреть установку дополнительных рефрижераторов в качестве резерва, а вовсе не с возросшим числом умирающих, как расписывают некоторые СМИ. Следует отметить, что в настоящее время, контейнер-рефрижератор на территории Санкт-Петербургского Бюро, как и у других моргов, не используется, а остается в резерве.



- Зачем создаются отдельные кладбища или выделяются участки для умерших с коронавирусом?

- В мире уже появились случаи прямого заражения от тела мёртвого человека. Первый, подтвержденный, зарегистрирован в Бангкоке. В настоящее тела умерших от COVID-19 считаются потенциально инфекционными, а значит нельзя исключить дальнейшего распространения коронавируса от погребенного тела. Поэтому родственникам предлагают либо кремацию и тогда урну с прахом можно захоранивать без ограничений, либо захоронение в гробу, но в этом случае на определенных местах определенных кладбищ. При этом следует отметить, что даже в случае смерти от другой причины, например онкологии, но с подтверждённым COVID-19, хоронить будут на том же отдельном кладбище, и может создаться ложное впечатление, что людей умерло от коронавируса больше, чем даёт официальная статистика.

- Когда родственники смогут перезахоронить тела погибших от коронавируса?

- Сейчас никто не ответит на этот вопрос. По окончании пандемии решение будут принимать соответствующие государственные структуры, и только после того, как будут достоверно выявлены все особенности данного вируса.



Следует отметить, что в ряде европейских странах тела родственникам вообще не выдаются, и хранятся в определённых, не всегда приспособленных для этого местах, вплоть до стадионов. У нас страна идет по пути выдачи тел. Это связанно с тем, что мы видим опыт европейских стран с высокой смертностью. У нас смертность невысокая. Но с ежедневным приростом в 10 тысяч даже один процент даст смертность каждый день в 100 человек. Эти тела невозможно длительно хранить. В мировой практике нет точных данных, сколько еще времени они будут заразны. Пока считается, что, к счастью, вирус не сохраняется длительно в мёртвом теле, а, следовательно, время перезахоронения не будет особенно долгим. Когда будет собрана вся мировая статистика, тела, скорее всего, разрешат перезахоранивать.

- В Петербурге родственникам погибших от COVID-19 ритуальные службы начали предлагать услугу - бальзамирование. Не опасно ли это?

- В настоящее время рекомендовано не проводить бальзамирование тел умерших, чтобы избежать чрезмерных манипуляций с трупом. Несмотря на то, что бальзамирование теоретически содействует инактивации вируса, следует отметить, что зараженные биологические объекты, даже после помещения в 10% формалин, в течении трёх суток (72 часа) сохраняют жизнеспособный вирус.

