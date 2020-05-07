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07.05.2020 08:30
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Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Синоптики прогнозируют необычно тёплую погоду в отдельных областях России на протяжении ближайших пяти дней. Но не у нас.

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.

«Температура превышает норму на 7-10 градусов, там более 25 градусов. А уже ближе к 10-11 мая очень высокая температура, около 30 градусов, в Омской, Томской областях", - рассказал Вильфанд. В Омской и Томской областях, по его словам, отклонение от нормы тоже достигнет 10 градусов.

В Санкт-Петербурге, напомним, сегодня немного прохладнее, чем вчера.

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Комментарии (2)

Balamut
Вирусолог дал очередной прогноз на основании данных института текстильной промышленности в Сингапуре
Kezevo
Значит надо ждать заморозков
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