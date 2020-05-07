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07.05.2020 00:02
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Налоговая инспекция банкротит оптический институт имени Вавилова

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова». Для института это не первый подобный опыт.

Согласно базе арбитража, иск о признании должника банкротом подан 6 мая. СПАРК подсказывает, что на 5 мая оценочная сумма по уплате налогов у института составляет 14,5 млн рублей. Имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам. По итогам 2018 года убыток составил почти 300 млн рублей.

Напомним, Государственный институт оптики им. С.И. Вавилова не в первый раз выступает в качестве ответчика в банкротном иске. Ранее инициатором выступала Петербургская сбытовая компания. Впрочем, институт находил способ выйти из этой затруднительной ситуации. Год назад было решено включить его здание на Кадетской, 5 в реестр памятников.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

mm77
Это какой-то позор. Скоро опять на глазок и по рогатке прицеливаться будем. Сразу хочется напомнить, в каком состоянии по оптике наша страна встретила ВОВ. И с каким большим трудом удалось эту ситуацию исправить.
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