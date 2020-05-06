На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда для укладки асфальтобетона.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 7 мая до 8:00 8 мая будут полностью перекрыты съезд с внутреннего кольца на Выборгское шоссе и съезд с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо. Ограничения вводятся в связи с работами АО «ВАД» в рамках реконструкции северного участка. Полное перекрытие необходимо для устройства верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Водителей предупредят с помощью временных дорожных знаков ограничения скорости, направляющих стрелок со световой индикацией, сигнальных фонарей, ограждающих барьеров и дорожных конусов.
Сейчас на севере КАД действует несколько ограничений. Внутреннее кольцо между ЗСД и проспектом Энгельса полностью перекрыто до июля. На предыдущем участке осталась одна полоса, как и на внешнем кольце в районе развязки с Приморским шоссе. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.