Рядом с телом погибшего миллиардера Дмитрия Босова нашли пистолет Glock

Стали известны подробности гибели российского миллиардера Дмитрия Босова, тело которого нашли ночью 6 мая на территории коттеджа в подмосковном Усово.



Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области, 52-летнего мужчину родственники нашли с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежал пистолет «Glock 19 gen 4». В данный момент на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.



Дмитрий Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

