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06.05.2020 18:51
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Рядом с телом погибшего миллиардера Дмитрия Босова нашли пистолет Glock

Стали известны подробности гибели российского миллиардера Дмитрия Босова, тело которого нашли ночью 6 мая на территории коттеджа в подмосковном Усово.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области, 52-летнего мужчину родственники нашли с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежал пистолет «Glock 19 gen 4». В данный момент на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Дмитрий Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

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Комментарии (5)

тат2007amg
Болел, а все болезни - от нервов, и лишь немногие - от удовольствия..
Fat_Bastard
Он ярды свои кайлом заработал ? Или просто оказался в нужном месте в нужное время ? Очередной хозяин жизни ? Бывает, весна покажет, кто где гадил. Зассали все, не свалить к денежкам за бугром. Сдают нервишки.
Dimitry Antonov
Подозреваю, что причина тут в каких-то вопросах, связанных со спонсорством.
Компаньоны и Абызов для генерального спонсора таких ночных хоккейных высокосветских баталий - пустое место.
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