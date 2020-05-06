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06.05.2020 18:10
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Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье

Тело миллиардера Дмитрия Босова найдено ночью в подмосковном посёлке Усово. Бизнесмен покончил с собой. Об этом 6 мая пишет РБК.

Знакомые резидента списка богатейших россиян по версии Forbes подтвердили трагическую новость.

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из них.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. Смерть якобы наступила в ночь со вторника на среду.

Дмитрий Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

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Комментарии (10)

RemyMartin
брУльянтовый мальчик
Dimitry Antonov
Чему удивляться, если связался с ночными делами?
Ночные (тёмные) дела никого до добра не доводят...
Sibir_5e4d67bbb7aea
вмер и не поделился...
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