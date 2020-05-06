Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье

Тело миллиардера Дмитрия Босова найдено ночью в подмосковном посёлке Усово. Бизнесмен покончил с собой. Об этом 6 мая пишет РБК.



Знакомые резидента списка богатейших россиян по версии Forbes подтвердили трагическую новость.



«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из них.



Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. Смерть якобы наступила в ночь со вторника на среду.



Дмитрий Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

