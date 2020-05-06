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06.05.2020 18:17
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Путин наградил мэра норвежской коммуны орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации, среди награждённых — мэр норвежской коммуны, освобожденной советскими войсками в годы Второй мировой войны. Документ опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина — мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия», — говорится в указе.

Коммуна Сёр-Варангер находится в северо-восточной части страны, ее административным центром является город Киркенес. Север Норвегии был освобожден от гитлеровской оккупации в ходе Петсамо-Киркинесской операции войсками Карельского фронта и Северного флота СССР 1 ноября 1944 года.

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