Водоканал «надушил» полигон «Северный». Над иловыми осадками распыляют аэрозоль

Используется реагент на водной основе. «Распылители, расположенные на участке полигона у КАД, функционируют при положительных температурах в автоматическом режиме по метеодатчикам, — сообщили на предприятии. — В случае движения ветра в сторону жилых массивов система активирует подачу и мелкодисперсное распыление по периметру полигона специального аэрозоля. Реагенты, которые в нем содержатся, состоят из спектра компонентов, основанных на комбинации натуральных и синтетических масел, — они способны химически нейтрализовать в том числе аммиак, сероводород и меркаптаны. При этом сам аэрозоль безопасен для человека».

Напомним, жители северных районов регулярно жалуются на неприятные запахи в районе полигона «Северный» и расположенного тут же полигона коммунальных отходов «Новоселки». На «Северный» с 2007 года прекращен завоз осадка сточных вод — он проходит термическую обработку на заводах по утилизации осадка. В результате естественной минерализации почти все иловые площадки полигона заросли кустарниками и травой. С 2018 года накопители № 5 и № 7 засыпают инертными материалами. Реализация всего проекта рассчитана на 9 лет.

«Новоселки» также с 2018 года находятся в стадии рекультивации, проект которой предусматривает 2 этапа — технический и биологический. Предполагается строительство станции дегазации на полигоне. Росприроднадзор в конце апреля назначил штраф Центру комплексного благоустройства за то, что на техническом этапе в теле полигона не были проложены специальные трубы для сбора свалочных газов.