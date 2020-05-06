Смольный подписал контракт на подключение «Лахта Центра» к петербургским дорогам за 3,6 млрд
Дирекция транспортного строительства подписала контракт на очередной этап подключения делового квартала «Лахта Центра» к улично-дорожной сети. «АБЗ-Дорстрой» должен будет построить эстакадные съезды к Приморскому шоссе, а также — к Приморскому проспекту и ул. Савушкина.
Согласно сайту госзакупок, контракт заключен 6 мая, действует он до 15 декабря 2023 года, а работы должны быть завершены за месяц до этого. Стоимость при стартовой цене на конкурсе в 3,8 млрд рублей снизилась до 3,6 млрд. «АБЗ-Дорстрой» соревновался с «Мостостроем-11» из Тюмени, в итоге только заявка петербургской компании была признана соответствующей требованиям.
Речи идет о строительстве северного съезда к Приморскому шоссе и южного — к Приморскому проспекту и улице Савушкина. Согласно лимитам финансирования, указанным в контракте, основная сумма — 2,7 млрд рублей — должна быть освоена в 2022–2023 годах. На 2020 год заложено 490 млн рублей. Однако в проекте корректировки городского бюджета и адресной инвестиционной программы, пока не утвержденном, указаны другие суммы. Согласно ему, в 2020 году на этот объект выделяется лишь 86 млн. В 2021-м — 567 млн, в 2022 году — 1,8 млрд.