Смольный подписал контракт на подключение «Лахта Центра» к петербургским дорогам за 3,6 млрд

Дирекция транспортного строительства подписала контракт на очередной этап подключения делового квартала «Лахта Центра» к улично-дорожной сети. «АБЗ-Дорстрой» должен будет построить эстакадные съезды к Приморскому шоссе, а также — к Приморскому проспекту и ул. Савушкина.



Согласно сайту госзакупок, контракт заключен 6 мая, действует он до 15 декабря 2023 года, а работы должны быть завершены за месяц до этого. Стоимость при стартовой цене на конкурсе в 3,8 млрд рублей снизилась до 3,6 млрд. «АБЗ-Дорстрой» соревновался с «Мостостроем-11» из Тюмени, в итоге только заявка петербургской компании была признана соответствующей требованиям.