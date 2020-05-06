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06.05.2020 10:12
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Генпрокуратура потребовала заблокировать ролик про умышленное создание COVID-19 ради порабощения людей

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам, на которых рассказывается об искусственном создании новой коронавирусной инфекции. Речь идёт о фейках про биологическое оружие COVID-19, придуманное для чипирования и порабощения. Об этом 6 мая сообщается на сайте ведомства.

Сомнительные ролики с конспирологической теорией прокуратура Москвы нашла в «Одноклассниках» и на видеохостинге YouTube. В них рассказывается, что вирус был создан специально, чтобы навредить человечеству или вовсе уничтожить его. Надзорный орган признал материалы опасными, пояснив, что искусственная природа COVID-19 никем не подтверждена.

«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Несколькими днями ранее телеканал «Россия 24» исключил из эфирной сетки повторы авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В новом выпуске режиссёр рассказывал про чипирование под видом вакцины.

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Комментарии (5)

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Pensioneer
Если решили, то блокируйте, а то полумеры какие-то, "потребовала заблокировать". Или делайте или помалкивайте. А так получается реклама для ролика, все срочно будут теперь его смотреть, а по факту не заблокируют, т.к. это рекламный ход создателей видео и прокуратуры.
lenten
Михалкова заблокируют?
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