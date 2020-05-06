Генпрокуратура потребовала заблокировать ролик про умышленное создание COVID-19 ради порабощения людей

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам, на которых рассказывается об искусственном создании новой коронавирусной инфекции. Речь идёт о фейках про биологическое оружие COVID-19, придуманное для чипирования и порабощения. Об этом 6 мая сообщается на сайте ведомства.



Сомнительные ролики с конспирологической теорией прокуратура Москвы нашла в «Одноклассниках» и на видеохостинге YouTube. В них рассказывается, что вирус был создан специально, чтобы навредить человечеству или вовсе уничтожить его. Надзорный орган признал материалы опасными, пояснив, что искусственная природа COVID-19 никем не подтверждена.

