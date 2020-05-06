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06.05.2020 09:29
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Ослепило. Водитель грузовика объяснил, почему на Таллинском въехал в машины на светофоре

Два человека попали в больницу в результате утренней аварии на Таллинском шоссе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 6 мая около 7 часов на Таллинском, 159 (Красносельский район). По предварительной версии, водитель грузового автомобиля «Вольво Фм Трак», мужчина 1961 года рождения со стажем с 1981 года, совершил наезд на стоящие перед запрещающим сигналом светофора автомобили «Шкода Фабия» (водитель — женщина 1966 года рождения, её стаж — с 1994 года) и «Рено Логан» (мужчина 1954 года рождения, его стаж — с 1996 года).

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

По данным ГИБДД, водитель «Рено» получил травмы средней степени тяжести, его 67-летняя пассажирка — тяжёлые. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что женщина из «Шкоды» тоже пострадала.

«Дорожный инспектор» приводит объяснение водителя грузовика. По его словам, он вёз грунт на свалку в Аннино, его ослепило солнце, и он не увидел светофор.

На месте ДТП сохраняется небольшой затор.

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Комментарии (6)

LindaMc
Эх, жаль что пешеходную "креветку" не снесло. Когда ее уже уберут? Уже даже светофор для поворота машин поставили (конечно, машинам же неудобно), а людям там же переход нарисовать - ни-ни, пусть топают с сумками лишний километр.
тат2007amg
Водитель - пожилой человек, вряд ли в смартфон пялился, скорее не выспавшись был после посиделок..
lenten
Вот я тоже смотрю на фото, и вижу, что солнце светит в спину, и действие развернулось на полосе в область. Причём тут солнце? Хотя в любом случае оно его не оправдывает.
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