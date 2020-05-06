Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 6 мая около 7 часов на Таллинском, 159 (Красносельский район). По предварительной версии, водитель грузового автомобиля «Вольво Фм Трак», мужчина 1961 года рождения со стажем с 1981 года, совершил наезд на стоящие перед запрещающим сигналом светофора автомобили «Шкода Фабия» (водитель — женщина 1966 года рождения, её стаж — с 1994 года) и «Рено Логан» (мужчина 1954 года рождения, его стаж — с 1996 года).

Два человека попали в больницу в результате утренней аварии на Таллинском шоссе .

По данным ГИБДД, водитель «Рено» получил травмы средней степени тяжести, его 67-летняя пассажирка — тяжёлые. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что женщина из «Шкоды» тоже пострадала.

«Дорожный инспектор» приводит объяснение водителя грузовика. По его словам, он вёз грунт на свалку в Аннино, его ослепило солнце, и он не увидел светофор.

На месте ДТП сохраняется небольшой затор.