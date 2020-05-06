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06.05.2020 07:25
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Росстат обнародовал статистику смертности от заболеваний органов дыхания в первом квартале 2020 года

Смертность в России от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев этого года снизилась по сравнению с январем-мартом 2019 года с 47,6 умерших на 100 тысяч человек до 42,6 человек. Об этом 6 мая сообщили РИА Новости в Росстате.

По данным ведомства, всего за первый квартал в России умерли 460 тысяч человек, это на 3,8% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

В целом от общего числа умерших от болезней органов дыхания скончались 3,4% человек, это на 0,2% меньше, чем в 2019 году. Больше всего от различных проблем с органами дыхания умерло в Забайкальском крае - 93,8 человека на 100 тысяч человек, меньше всего этот показатель в Ингушетии - 4,8.

От болезней системы кровообращения в России скончались 593,8 человек на 100 тысяч человек, в 2019-м - 641,3 человека. Прирост показал смертность от болезней нервной системы - с 64 случаев на 100 тысяч человек в январе-марте 2019 года до 71,5 в 2020-м. Такая же картина по смертям от заболеваний органов пищеварения - с 67,9 до 69,7.

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Комментарии (9)

Justicia Ciega
Сколько же все-таки среди комментаторов писателей, но не читателей. Даже небольшую заметку с цифрами прочитать не могут. Да, больницы сегодня переполнены, СЕГОДНЯ! А данные РОССТАТА приводятся за первый квартал. Первый квартал! Когда в России ковида еще не было.
ivangogphone
Росстат жжёт! Больницы переполнены, уже дополнительные холодильники поставлены, а смертность у них сократилась. 😂
Balamut
Похоже Главу Росстата в ближайшие дни уволят...
Такие данные показывают во всей красе тот фарс, которые эти деятели во главе с мадам Поповой, устроили со страной!
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