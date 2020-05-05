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05.05.2020 17:11
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Нефть поднялась выше 30 долларов за бочку

Стоимость фьючерса на североморскую нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,5% — до $30,07 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:00 мск.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 15 апреля 2020 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $23,76 за баррель (+16,52%).

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере о том, что его приятно радует рост нефтяных цен, который он объяснил не заключением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки, а увеличившимся спросом на углеводороды.

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