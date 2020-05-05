Трамп заметил спрос на нефть. Потому и цены растут

Президент США Дональд Трамп 5 мая прокомментировал в Twitter динамику роста цен после исторического обвала. Лидер Североамериканских Штатов счел это обстоятельство приятным.
Трамп считает, что цены на углеводороды пошли в гору, поскольку в мире на них вновь появился спрос. Усилия новой сделки стран ОПЕК+, сокративших мировую нефтедобычу почти на 10 млн баррелей в сутки, Трамп при этом не отметил. Это соглашение вступило в силу 1 мая.
Oil prices moving up nicely as demand begins again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020
«Цены на нефть приятно растут, поскольку вновь начался спрос», — отметил Трамп, не приведя при этом никаких подробностей.
Напомним, нынешней весной фьючерсы на поставки североамериканской лёгкой нефти впервые в истории уходили в минусовую зону на биржевых торгах. 5 мая марка самой популярной нефти Вrent торгуется в пределах 29 долларов за бочку.
Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года — апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки. В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.