Можем повторить. 9 мая по ТВ покажут хоккейный финал Олимпиады с немцами перед обращением президента

Телеканал «МАТЧ ТВ» поставил в программу вещания 9 мая повтор хоккейного финала XXIII зимних Олимпийских игр. Непростая победа над сборной Германии будет предварять обращение Путина.

Согласно актуальной телепрограмме, повтор матча более чем двухлетней давности начнется в 6:30 утра. В 10 утра должно состояться обращение президента Владимира Путина в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Финальный матч Олимпиады 2018 года прошел 25 февраля. Сборная России в непростой игре переиграла сборную Германии, которая не входила в число фаворитов турнира, со счетом 4–3. Исход решил гол Кирилла Капризова в овертайме.