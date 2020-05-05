Можем повторить. 9 мая по ТВ покажут хоккейный финал Олимпиады с немцами перед обращением президента
Телеканал «МАТЧ ТВ» поставил в программу вещания 9 мая повтор хоккейного финала XXIII зимних Олимпийских игр. Непростая победа над сборной Германии будет предварять обращение Путина.
Согласно актуальной телепрограмме, повтор матча более чем двухлетней давности начнется в 6:30 утра. В 10 утра должно состояться обращение президента Владимира Путина в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
Финальный матч Олимпиады 2018 года прошел 25 февраля. Сборная России в непростой игре переиграла сборную Германии, которая не входила в число фаворитов турнира, со счетом 4–3. Исход решил гол Кирилла Капризова в овертайме.
Ранее с повтором старых хоккейных матчей на «МАТЧ ТВ» уже возникали курьезы. 5 января молодежные сборные России и Канады играли в финале чемпионата мира. Однако «МАТЧ ТВ» решил параллельно запустить повтор игры с аналогичной вывеской от 2011 года. Часть зрителей не почувствовали подвоха и смотрели старую игру как прямую трансляцию. При этом результаты были прямо противоположные: 9 лет назад россияне выиграли, в 2020-м — уступили.
Напомним, 9 Мая в городах России анонсированы парадные мероприятия военной авиации, а также салюты. Полноценный парад к 75-летию Победы отменен в связи с коронавирусом, как и шествие «Бессмертного полка» — оно запланировано в медиаформате. В Петербурге пройдут авиационный и морской парады, а с Петропавловской крепости будут сделаны три десятка залпов.