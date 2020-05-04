FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +16
72.73р79.12р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
04.05.2020 22:17
2
Печать

Больше 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Московский оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции 4 мая сообщает о новых жертвах COVID-19 в столице.

За сутки в Москве скончались ещё 52 человека с пневмонией и положительным диагнозом на коронавирус. Это максимальное количество умерших за сутки с 29 апреля, когда сообщалось о 65 летальных случаях за день.

С марта в Москве от коронавируса скончались 816 человек, выявлено 74 401 заболевших, из них 7 573 выздоровели. В России подтверждено более 145 тысяч случаев заражения и 1 408 смертей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

🍓Скучаешь на самоизоляции? Тысячи анкет с фото. Только женщины, готовые к общению! ➜ https://cuz.su/ngsex
krasnonosov
Предлагаю начать одновременно ежедневно публиковать и количество смертей в ДТП, и криминальных смертей, и общее число смертей граждан, что бы после окончания пандемии КОВИД19 люди незаметно для себя продолжили бояться и властям режим самоканикул можно было бы продлевать вечно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний