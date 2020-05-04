Больше 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Московский оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции 4 мая сообщает о новых жертвах COVID-19 в столице.

За сутки в Москве скончались ещё 52 человека с пневмонией и положительным диагнозом на коронавирус. Это максимальное количество умерших за сутки с 29 апреля, когда сообщалось о 65 летальных случаях за день.

С марта в Москве от коронавируса скончались 816 человек, выявлено 74 401 заболевших, из них 7 573 выздоровели. В России подтверждено более 145 тысяч случаев заражения и 1 408 смертей.