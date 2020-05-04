На Луначарского женщина рискнула сама тушить пожар и попала в больницу

Жительница Выборгского района Петербурга предпочла эвакуации попытку своими силами справиться с квартирным пожаром. Её госпитализировали с термическими ожогами рук.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре на проспекте Луначарского, 23, поступила на пульт дежурного в начале седьмого вечера 4 мая. В одной из комнат трёхкомнатной квартиры, расположенной на четвёртом этаже, загорелись два квадратных метра.

Несмотря на небольшую площадь пожара, без пострадавших не обошлось. Помощь медиков понадобилась женщине 64 лет, которая решилась не дожидаться спасателей и потушить огонь самостоятельно. Пенсионерку с ожогами рук увезли в больницу.