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04.05.2020 16:23
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Солнце мешает петербуржцам пересидеть майские праздники дома. Индекс самоизоляции в городе сползает в красную зону

Солнечные +12 оказались непреодолимым соблазном и выманили петербуржцев из домашних застенков. Индекс самоизоляции балансирует на границе красной зоны, но это далеко не худший показатель по России.

По данным сервиса «Яндекса», к четырём часам вечера 4 мая на городских улицах опасно много гуляющих. После полудня индекс самоизоляции сполз с удовлетворительной тройки до «красных» 2,9 балла. Накануне в это время большинство горожан исправно следовали президентскому «не допускать срыва» и занимали себя домашними делами.

Для рабочего понедельника 2,9 не является худшим показателем. Так, в начале прошлой недели Петербург осваивал минимальные с марта 2,2 балла. Однако в выходные дни индекс обычно удерживается в оранжевой зоне.

Среди городов-миллионников лучше всего сидеть дома удаётся жителям Новосибирска, Красноярска и Москвы. Хуже всего с самоизоляцией дела обстоят в Челябинске и Казани, там сейчас +21.

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Комментарии (20)

nick7rus
Люди, зачем вы пользуетесь Яндексом??? Гугл ещё не заблокировали.
260606591
Я бы сказал +12, солнце и ВКЛЮЧЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ этому способствует. На улице только +10, а с постоянно открытым окном жара и духота.
igoruha
А, ну понятно. Яндекс еда упускает прибыль))
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