Солнце мешает петербуржцам пересидеть майские праздники дома. Индекс самоизоляции в городе сползает в красную зону

Солнечные +12 оказались непреодолимым соблазном и выманили петербуржцев из домашних застенков. Индекс самоизоляции балансирует на границе красной зоны, но это далеко не худший показатель по России.

По данным сервиса «Яндекса», к четырём часам вечера 4 мая на городских улицах опасно много гуляющих. После полудня индекс самоизоляции сполз с удовлетворительной тройки до «красных» 2,9 балла. Накануне в это время большинство горожан исправно следовали президентскому «не допускать срыва» и занимали себя домашними делами.