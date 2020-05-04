Солнце мешает петербуржцам пересидеть майские праздники дома. Индекс самоизоляции в городе сползает в красную зону
Солнечные +12 оказались непреодолимым соблазном и выманили петербуржцев из домашних застенков. Индекс самоизоляции балансирует на границе красной зоны, но это далеко не худший показатель по России.
По данным сервиса «Яндекса», к четырём часам вечера 4 мая на городских улицах опасно много гуляющих. После полудня индекс самоизоляции сполз с удовлетворительной тройки до «красных» 2,9 балла. Накануне в это время большинство горожан исправно следовали президентскому «не допускать срыва» и занимали себя домашними делами.
Для рабочего понедельника 2,9 не является худшим показателем. Так, в начале прошлой недели Петербург осваивал минимальные с марта 2,2 балла. Однако в выходные дни индекс обычно удерживается в оранжевой зоне.
Среди городов-миллионников лучше всего сидеть дома удаётся жителям Новосибирска, Красноярска и Москвы. Хуже всего с самоизоляцией дела обстоят в Челябинске и Казани, там сейчас +21.