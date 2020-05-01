«Мир. Труд. Мяу», «Жди нас, наружа». В Интернете проходит первомайская Монстрация
Приуроченная к 1 Мая художественная акция «Монстрация» в 2020 году из-за пандемии коронавируса переместилась на просторы Интернета. Участники выкладывают свои плакаты с хэштегом #Монстрация2020 в соцсетях. «Фонтанка» собрала лучшее.
В этом году основной темой монстрации стали коронавирус и изоляция.
Участники обыгрывают темы удаленной работы и последствий самоизоляции.
К «Монстрации» присоединился и Леонид Парфенов:
И даже обыгрываются петербургские политические темы:
История монстраций началась в 2004 году, когда первая подобная акция состоялась в Новосибирске. Формат придумал и популяризировал журналист Артем Лоскутов. Участники акций выходят с аполитичными абсурдными лозунгами и плакатами, используя их как средство самовыражения.