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01.05.2020 16:06
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«Мир. Труд. Мяу», «Жди нас, наружа». В Интернете проходит первомайская Монстрация

Приуроченная к 1 Мая художественная акция «Монстрация» в 2020 году из-за пандемии коронавируса переместилась на просторы Интернета. Участники выкладывают свои плакаты с хэштегом #Монстрация2020 в соцсетях. «Фонтанка» собрала лучшее.

В этом году основной темой монстрации стали коронавирус и изоляция.

Участники обыгрывают темы удаленной работы и последствий самоизоляции.

К «Монстрации» присоединился и Леонид Парфенов:

И даже обыгрываются петербургские политические темы:

История монстраций началась в 2004 году, когда первая подобная акция состоялась в Новосибирске. Формат придумал и популяризировал журналист Артем Лоскутов. Участники акций выходят с аполитичными абсурдными лозунгами и плакатами, используя их как средство самовыражения.

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