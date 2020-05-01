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01.05.2020 15:51
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В «Ласточках» ко Дню Победы запустили киносеансы фильмов о легендарных кораблях от создателей «танчиков»

Пассажиры поездов «Ласточка» начиная с 1 мая смогут смотреть исторических фильмы. Они размещены на мультимедийном портале Lastochka.Center. Совместный проект в честь 75-летия Дня Победы реализовали Северо-Западная пассажирская компания и компания-разработчик онлайн-игр Wargaming (создатели World of Tanks, World of Warships и других онлайн-игр).

В электропоездах можно посмотреть киноленты из цикла «Морские легенды», «Морские крепости» и «Реальные истории флота». Всего на портале размещены 14 выпусков, которые посвящены созданию и жизни легендарных кораблей и сооружений.

Для просмотра пассажирам необходимо подключить гаджет к Lastochka.Center и авторизоваться. Подключение устройства к Интернету для этого не требуется. Просмотр фильмов бесплатный.

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