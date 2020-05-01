В Роспотребнадзоре не исключают второй волны заболеваемости коронавирусом осенью

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — говорится в сообщении ведомства.

Вторая волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти осенью. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре 1 мая.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что достоверных данных о профилактическом действии противогриппозной или противопневмококковой вакцин в отношении коронавирусной инфекции нет, прививаться от гриппа нужно не ранее августа-сентября.



На сегодняшний день в России зафиксировано 114 431 случаев коронавируса, 13 220 пациентов выздоровели, 1169 скончались.

