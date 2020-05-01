FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.73р79.12р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.05.2020 14:31
7
Печать

В Роспотребнадзоре не исключают второй волны заболеваемости коронавирусом осенью

Вторая волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти осенью. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре 1 мая.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что достоверных данных о профилактическом действии противогриппозной или противопневмококковой вакцин в отношении коронавирусной инфекции нет, прививаться от гриппа нужно не ранее августа-сентября.

На сегодняшний день в России зафиксировано 114 431 случаев коронавируса, 13 220 пациентов выздоровели, 1169 скончались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Castor Troy
Пиарятся на нашей свободе, никому не нужные без ящурной истерики чинуши. Всех «предсказамусов» в народное хозяйство без выходного пособия за профнепригодность.
vladimir5581
Не удивили. Очень ждут реакцию активных правдоборцев, в том числе и тут, Которые кричат что все кто выходят на улицу убийцы и надо-то в его месяц/два полностью дома посидеть и все пройдёт. Заболевших больше не будет, а вирус исчезнет.
krasnonosov
Снять ограничения, оставив в изоляции группы риска по возрасту, переболеть и пойти дальше - единственный путь страны, которая действительно желает продолжить существование а не сидеть в изоляции до полного исчезновения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний