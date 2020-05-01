Евгений Вышенков: «Это была катастрофа. Сеня отвечает: «Я клоун что ли?»

Ключевая сцена сезона под названием «Адвокат»: очная ставка лирического героя Дмитрия Певцова Сергея Челищева с Мишей-Стрелянным на даче Виктора Павловича Говорова (Антибиотика). Один из героев этой сцены, Евгений Вышенков, в интервью «Фонтанке» рассказал о том, как подбирались герои за столом, как снимавшихся в сериале преследовала слава и как сложились судьбы 20 лет спустя.

— Это все началось со звонка Андрея Константинова вам на мобильный.

— Когда этот фильм начинали снимать, от искусства я был далек. Андрея я знаю всю жизнь. А Бортко ни разу не видел, поэтому мне было интересно. Я даже приехал к нему на квартиру и посмотрел на него. Я знал, что фильм снимается на небольшие деньги, и я постоянно слышал, что кто-то кого-то просит то квартиру уступить, то что-то достать. Тогда это было абсолютно нормально. Никто не думал, что мало денег, просто так жили. Соответственно, звонок Андрея со словами: «Жень, слушай, мы тут снимаем сцену, и нам нужны бандиты, самые фактурные, чтобы люди посмотрели и сразу всё поняли». А тогда, да и сейчас, это были спортсмены. Я приезжаю к ребятам. У меня была задача найти настоящих. Еще я знал, что снимаются 1990-е годы, а это время больших людей. Настоящая братва, первая братва — это была братва абсолютно выше ростом, абсолютно сильнее. Она заходит куда-то, и все понимают, что это бронтозавры.



— Тяжёлый вес, греко-римская, вольная.

— Совершенно верно. Визуальное потребление было необычайно важно, это был актив. И я выбираю двоих. Одного зовут Сеня — где-то 115 килограммов он весил. Второй — Серёга. Этот чуть-чуть за 100. При этом абсолютно понятные лица. Сеню бы снимать в каком-то новом прочтении Собакевича.

— Опять же про бизнес.

— Да. Сеня — как старинный шкаф. Его если поставить, то уже не вынести. Человек неимоверной силы, который редко занимался спортом, а если бы занимался, был бы выдающимся чемпионом. Не занимаясь совершенно, он жал 180–200 кг легко. Поэтому на стрелках, если его ударяли по голове, он не очень чувствовал, а человеку потом становилось грустно. И плюс он засиженный, у него какие-то змеи бегут по рукам. И еще в субкультуре братвы его звали «Знамя совести». На каких бы разговорах он ни был, он жутко переживал, если что-то происходило не по понятиям. Из него в тридцатых годах получился бы фантастически правильный вор в законе. При этом в такие моменты он забывал и интересы своей стороны. Его иронично все уважали, потому что все всегда тянули одеяло на свою сторону, а он умудрялся возвыситься над спором. Второй — это Серёжа Плотников. Это светлый человек, такой очень агрессивный боксёр. Боксёр, который приятен в разговоре, но в конфликте он за долю секунды вспыхивает и становится боевой машиной, которая сметает все на своем пути. Ему от состояния, где он улыбается, до состояния ракеты нужно примерно четверть секунды. С мощнейшим боковым ударом. Узкая талия, широкие плечи — красавец.



— Треугольник.

— Ага. И плюс высокого роста. Абсолютно подходит. Я им говорю: «Ребята, надо помочь». А тогда журналисты и киношники были милыми людьми, которые занимаются какими-то милыми вещами, абсолютно никому не нужными. Ларёк с водкой «Абсолют» был важнее кино. Бортко там или не Бортко — все равно. Да хоть Феллини. И вот мы с ними едем. Я сам сглупил, сказав, что это буквально на 20–25 минут. Приезжаем на эту правительственную дачу, и я быстро понимаю, что в 20 минут мы не уложимся. Я увидел массу людей: кто-то кого-то гримирует, кто-то что-то выставляет — идет настоящее производство. До моих знакомых это тоже достаточно быстро дошло. И я понимаю, что я должен их удержать, потому что они начали нервничать: вокруг ходит огромное количество людей, которые не обращают на них никакого внимания, хотя они явно выше их всех по всем показателям. И я постоянно с ними курю, говорю: ну так и так, надо, это фильм, ну давайте. Я понимаю, что мне спорить и злиться нельзя. И вот доходит до этой сцены. Всех рассаживают, Бортко начинает объяснять, а Сеня бурчит: «Да что я, не понимаю, как себя вести что ли?» А он ведь только утром себя так вел. Бортко говорит: «А у вас есть цепи золотые? А вы можете надеть их поверх одежды, чтобы они были видны?» Это была катастрофа. Сеня отвечает: «Я клоун что ли?» И Сеня был прав, потому что, если бы он так пришел на настоящую стрелку, ему бы люди сказали. Начались съемки. Потом — спасибо-спасибо. Я обратно их везу и стараюсь как-то сгладить, потому что это было часа четыре.



— Андрей Дмитриевич рассказывал, что в какой-то момент девушка подошла к ним и попросила в ведомости расписаться за 150 рублей их гонораров. И это вызвало, мягко говоря, недоумение.

— Да-да. Об этом тут же забыли. Потом вышел фильм. И произошло следующее. Тогда братва вся сидела в офисах, где обязательно были телевизоры. Всё это смотрелось, потому что в офисах не работали, а сидели в ожидании, как группа захвата при ожидании сигнала на выезд.

— Когда позовут поля.

— Точно. Первая эмоция была: ха-ха-ха, это всё неправда. Это было отношение ни к Бортко, ни к Константинову, такое было отношение к кино. Они были профессионалы и понимали, что так не бывает. Хотя в жизни бывает все. Но произошла удивительная вещь — через короткое время им понравилось. Это вопрос не правдивости. Это вопрос интонации.

— Говорили, что восприятие «Крестного отца» в итальянских семьях тоже быстро поменялось.

— Да-да. Но «Крестный отец» — это вообще аномалия. До тех людей быстро дошло, что это великая реклама, что они попадали в вечность. Я думаю, что это дошло до боссов, и они поняли, что это им принесёт какие-то дивиденды. Так и получилось. В случае с «Бандитским Петербургом» было другое. Это просто понравилось, как песня. Параллельно с этим началась какая-то очень ироничная слава этой сцены.



— И это вас, как я понимаю, раздражало.

— Да. Нужно понимать, что это было 20 лет назад. У меня был другой возраст, другая энергия, отчасти другой круг общения. И вдруг мне не люди, кто внутри этого круга, а, допустим, продавщица мороженого говорит: «О, я вас знаю». И это начало раздражать, потому что это противоречило моему представлению о самом себе: «Я вам что, клоун?» И вот эта фраза: «Ой, а вы актёр?» Я хорошо отношусь и относился к актёрам, но я не актёр. У меня есть другие достоинства. Плюс это слышали многие вокруг. Над этим начали подтрунивать. На тренировку прихожу, еще куда-то прихожу: «О, привет, звезда экрана». И эти двое — Сеня и Сережа — туда же. Я говорю: «Вы-то куда?» А они: «Да мы-то что, так... актеры второго плана. Без тебя-то сцены не было бы». Когда один раз над тобой пошутили, это нормально, но когда ты постоянно находишься в бульоне шуток, ты начинаешь злиться, понимая, что ты всё равно проиграешь. И наступил кульминационный момент. Я даже помню это озеро в Выборгском районе Ленобласти. Нас было человек шесть, все такие борцы. Заходим в воду. Навстречу идут 18–19 летние девчонки, две или три. Мы заходим в воду, они выходят из нее, и вдруг они останавливаются и говорят: «О, Светка, смотри, это он снимался в «Бандитском Петербурге». А вокруг меня стоят 5–6 здоровых человек в трусах и начинают ржать. Я уже не хочу купаться, я на взводе. Говорю: «Купайтесь одни, я ухожу». Вот такое состояние нервности было. Но оно, разумеется, прошло.



— Как эта сцена выглядит сейчас?

— У меня следующий взгляд. Я вижу некий кадр, который должен отражать то время. В этом кадре я помню Андрея Константинова, который сидел в пиджаке. Рядом сидел некий актёр такой большой и еще четыре человека. Это был Роман Цепов, Семён, Сергей и я. Автора убираем, актёра убираем и осталось четверо. Все четверо прошли через аресты, при этом у всех четверых эти хлопоты были связаны с девяностыми годами. Это оружие и вымогательство, которое ректор Европейского университета Волков нежно назвал силовым предпринимательством.

— Вымогательство и оружие — две ценности 1990-х.

— Две основные. Исходя из этого, могу сказать, что это документальный фильм. В то время у меня не было такого взгляда. Я никогда не думал об этом, потому что так много было всего вокруг, что это выглядело естественно. А теперь, внимание, вопрос: а есть ли другой какой-нибудь фильм в истории кинематографии, где в кадре столько таких людей с такой биографией? Я не помню. В советском кино были штучные сюжеты, как, например, сидевший при Сталине Жженов. Но есть ли другой такой фильм, где в одном кадре сидят автор и четыре человека, которые никаким образом не связаны с кино, но так или иначе находились в камерах и вот снимаются в кино и в роли самих себя?

