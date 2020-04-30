ВОЗ прибавила в свою статистику ещё почти 10 тысяч смертей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 30 апреля прибавила в свою статистику ещё почти 10 тысяч смертей от COVID-19. Кроме того, согласно её данным, новым типом коронавируса за сутки в мире заразились почти 72 тысячи человек.

Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 71 839 человек, умерли 9 797 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 090 445, количество летальных исходов - 217 769. Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 434 649. Среди стран - в США.