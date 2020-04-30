Сбербанк передаст более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Часть средство собрана сотрудниками, акционерами, клиентами и партнерами банка. Так, топ-менеджеры Сбербанка приняли решение направить на эти цели свою заработную плату за апрель.

Сбербанк направляет на борьбу с пандемией коронавируса более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, сообщили «Фонтанке» в банке 30 апреля. Средства будут направлены на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на то, чтобы они стали более доступны жителям страны.

«В этот сложный момент мы стараемся приложить помощь нашей организации и ее сотрудников наиболее эффективным образом: как на конкретные проекты по борьбе с коронавирусом в российских регионах, так и на создание и производство вакцин и лекарств от инфекции и обеспечение их доступности для россиян», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Средства, в частности, будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.

Чтобы поддержать создание вакцин и лекарств от коронавируса, средства будут направлены в федеральный «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи», Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другие исследовательские организации.