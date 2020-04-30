Нет туристов — нет подсветки. С 1 мая ночной Петербург потеряет свой блеск
С 1 мая красоты Петербурга погрузятся во тьму. Архитектурно-художественная подсветка будет отключаться в одиннадцать часов вечера, хотя, по графику Ленсвета, должна гаснуть в 4 утра, а к концу месяца — в 3 ночи.
Как сообщили 30 апреля в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова, решение принято для оптимизации расходов бюджета Петербурга. Дело в том, что туристы в город не приедут из-за коронавируса, а жители Северной столицы по той же самой причине сидят дома. Время работы специальных осветительных установок будет сокращено до сентября.
В оперативном управлении Ленсвета — около 500 городских объектов. Это фасады зданий, мосты, памятники, которые подсвечивают 91 700 светильников общей мощностью 4350,4 кВт. Отключение подсветки в ночные часы позволит сэкономить 13,6 миллиона рублей. Но есть исключения. Светиться до утра продолжат мемориальные надписи и памятники — «которые не должны, как и Вечный огонь, угасать даже в ночное время».
В список из 28 «стратегических» объектов входят стела и надпись «Город-герой Ленинград» на площади Восстания, световые обозначения годов Великой Отечественной войны на площади Мужества, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
В Смольном уточнили, что обычные уличные фонари будут работать в обычном режиме.