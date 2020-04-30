Нет туристов — нет подсветки. С 1 мая ночной Петербург потеряет свой блеск

С 1 мая красоты Петербурга погрузятся во тьму. Архитектурно-художественная подсветка будет отключаться в одиннадцать часов вечера, хотя, по графику Ленсвета, должна гаснуть в 4 утра, а к концу месяца — в 3 ночи.



Как сообщили 30 апреля в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова, решение принято для оптимизации расходов бюджета Петербурга. Дело в том, что туристы в город не приедут из-за коронавируса, а жители Северной столицы по той же самой причине сидят дома. Время работы специальных осветительных установок будет сокращено до сентября.

