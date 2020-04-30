УЕФА настроен провести отложенный на 2021 год чемпионат Европы в тех же 12 городах — в том числе в Петербурге

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось. Как сообщает в четверг, 30 апреля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА, тем же должно остаться и расписание матчей.



«Ожидается, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах. Тем не менее на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден. Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу», — подчеркнули в пресс-службе УЕФА.

