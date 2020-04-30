FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
СРОЧНО

У премьер-министра Мишустина коронавирус

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 18:39
1
Печать

УЕФА настроен провести отложенный на 2021 год чемпионат Европы в тех же 12 городах — в том числе в Петербурге

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось. Как сообщает в четверг, 30 апреля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА, тем же должно остаться и расписание матчей.

«Ожидается, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах. Тем не менее на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден. Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу», — подчеркнули в пресс-службе УЕФА.

Матчи ЕВРО-2020 запланированы в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который должен принять полуфиналы и финал. В Санкт-Петербурге планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также состоится один из матчей 1/4 финала турнира.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

nuga
Только заразу разносит это сборище
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний