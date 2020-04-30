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30.04.2020 16:22
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Засмотрелся на коллегу. Наезд автобуса на пешехода в Пушкине попал на видео

При хорошем освещении и на полупустой дороге автобус в Пушкине сбил женщину-пешехода.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, по предварительной информации, 30 апреля около 12:30 на пересечении Кадетского бульвара и Саперной улицы 67-летний водитель автобуса компании «Питеравто» совершил наезд на 41-летнюю женщину из Оренбургской области. Она пересекала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП. Видео страшное, но женщина жива. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Водитель говорит, что засмотрелся на встречный автобус, — отмечается в сообщении. — Женщине повезло, однако».

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Оба хороши.
Даме выздоровления, а водятла старпера, надеюсь, больше и близко к рулю не подпустят.
Киркор_Филиппов
Ужасный ужас 😱😱😱
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