При хорошем освещении и на полупустой дороге автобус в Пушкине сбил женщину-пешехода.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, по предварительной информации, 30 апреля около 12:30 на пересечении Кадетского бульвара и Саперной улицы 67-летний водитель автобуса компании «Питеравто» совершил наезд на 41-летнюю женщину из Оренбургской области. Она пересекала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП. Видео страшное, но женщина жива. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.