#fontankajazzday: Благотворительный JazzМарафон начинается! С 15:00 десятки артистов сыграют на «Фонтанке» в поддержку врачей
«Фонтанка.ру» начинает #безантракта благотворительный JazzМарафон. С 15:00 на https://tv.fontanka.ru/ смотрите в эфире выступления звезд российского и зарубежного джаза. Среди стран-участниц — США, Швеция, Германия, Эстония, Турция, Дания, Литва, Израиль и, конечно, Белоруссия. Вас ждут прямые включения из пространства для мероприятий «Дворец Олимпия» в Петербурге и из пресс-центра информационного агентства и радио SPUTNIK Беларусь в Минске.
Там же, на главной странице, вы найдете большую и яркую кнопку пожертвований «Помочь врачам». Все средства будут перечислены в Фонд профилактики рака «Не напрасно!» на развитие его антиковидного проекта. Напомним, «Не напрасно» вместе с организациями-партнерами временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. При совершении пожертвований на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.
В ближайшие два часа — с 15:00 до 17:00 — вас ждёт встреча с одним из символов петербургского джаза, историком этого музыкального направления и многолетним ведущим всех главных джазовых мероприятий города — Владимиром Фейертагом: музыковед расскажет о том, что такое джаз и как он начинался. В ходе прямого включения из «Дворца Олимпия» вы услышите Shoobedoobe jazz и Atomic Jam Band. В программе — выступления Jazz Philharmonic Orchestra, Гасана Багирова, Gustav Lundgren (Швеция), Виктории Урусовой, Kerem Gorsev (Турция) и, конечно, первых хедлайнеров фестиваля — Кэтрин Рассел (США) и Давида Голощекина. А также первый телемост с Минском, где для вас сыграет Квартет Павла Орлова.
Но это далеко не всё: джаз на «Фонтанке» будет звучать сегодня до 23:00. Полное расписание JazzМарафона размещено на странице #безантракта https://tv.fontanka.ru/. Не забывайте помогать врачам!