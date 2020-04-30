fontankajazzday: Благотворительный JazzМарафон начинается! С 15:00 десятки артистов сыграют на «Фонтанке» в поддержку врачей

«Фонтанка.ру» начинает #безантракта благотворительный JazzМарафон. С 15:00 на https://tv.fontanka.ru/ смотрите в эфире выступления звезд российского и зарубежного джаза. Среди стран-участниц — США, Швеция, Германия, Эстония, Турция, Дания, Литва, Израиль и, конечно, Белоруссия. Вас ждут прямые включения из пространства для мероприятий «Дворец Олимпия» в Петербурге и из пресс-центра информационного агентства и радио SPUTNIK Беларусь в Минске.



Там же, на главной странице, вы найдете большую и яркую кнопку пожертвований «Помочь врачам». Все средства будут перечислены в Фонд профилактики рака «Не напрасно!» на развитие его антиковидного проекта. Напомним, «Не напрасно» вместе с организациями-партнерами временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. При совершении пожертвований на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.