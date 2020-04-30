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30.04.2020 12:07
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Мишустин пообещал 30 миллиардов на решение проблем обманутых дольщиков

Премьер-министр России провел совещание по поводу ситуации с коронавирусом в стране, на котором коснулся и развития строительной отрасли.

«30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств <...> достроят существующие проблемные объекты и восстановят права как минимум 10 тысяч граждан», — заявил 30 апреля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По поручению президента также будет выделено 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков. «Нам важно, чтобы они достроили дома, а люди получили ключи в срок», — подчеркнул Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал строительную отрасль локомотивом восстановления российской экономики.

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Комментарии (2)

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