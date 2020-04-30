Россияне смогут бесплатно переводить по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц
Российские банки с 1 мая должны будут осуществлять переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно для граждан. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России. Изменения вводятся на фоне пандемии коронавируса.
Комиссия на осуществление переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц составит не более
Напомним, Банк России еще в середине марта объявил о планах установить предельные комиссии, взимаемые банками при переводах между физическими лицами, в рамках мер поддержки экономики на фоне вспышки коронавируса.