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В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

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30.04.2020 10:44
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Количество жертв коронавируса в России превысило тысячу человек. За сутки умер 101

В России за сутки умер 101 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом 30 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала распространения инфекции скончались 1073 человека, на данный момент Россия находится на 19-м месте в мире по количеству смертельных случаев, между Индией и Португалией.

Суточный прирост рекорд не поставил — накануне умерших было 107.

Впервые с начала пандемии в России количество заболевших за сутки превысило 7 тысяч человек. В Петербурге 336 новых случаев.

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Комментарии (10)

DmitryS_5e4cd720d056d
Просто напросто нужно соблюдать карантин, а не гулять толпами, руки чаще мыть, может и не было столько заболевших!
Sibir_5e4d67bbb7aea
скока от гриппу и пневмоний за это время вмэрло? секрет большой компании?
Mozg
В Санкт-Петербурге ни кто не умер.

Смертность продолжает снижаться.

Около 0,7% сейчас.
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