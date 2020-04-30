Количество жертв коронавируса в России превысило тысячу человек. За сутки умер 101
В России за сутки умер 101 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом 30 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Всего с начала распространения инфекции скончались 1073 человека, на данный момент Россия находится на 19-м месте в мире по количеству смертельных случаев, между Индией и Португалией.
Суточный прирост рекорд не поставил — накануне умерших было 107.
Впервые с начала пандемии в России количество заболевших за сутки превысило 7 тысяч человек. В Петербурге 336 новых случаев.