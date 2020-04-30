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30.04.2020 10:10
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Петербургского предпринимателя, многодетного отца без собственной квартиры наказали за продажу батарейки для часов

Фрунзенский районный суд Петербурга на 30 суток прикрыл часовую мастерскую в гипермаркете «Домовой» на Бухарестской улице. Предприниматель не подчинился постановлению городских властей и продолжил работу в условиях пандемии. Поймали его на продаже батарейки за 300 рублей, сообщает 30 апреля объединённая пресс-служба судов.

Саргис Сукиасян арендовал для своего дела закуток в гипермаркете. Чинил часы, продавал ремешки, браслеты, батарейки и другие детали. В три часа дня 22 апреля его застукали за продажей батарейки SONY 2025, оформили протокол.

В суде Сукиасян вину признал и попытался оправдаться. Он пояснил, что имеет на иждивении троих детей, а также проживает в съемном жилье, за которое нужно платить.

Суд приостановил деятельность помещения за кассовыми узлами гипермаркета «Домовой», занимаемого ИП Сукиасяном, на 30 суток.

Накануне там же, во Фрунзенском райсуде, было вынесено решение по цветочному магазину в Купчино. Владельца точки оштрафовали на 70 тысяч за работу «на каникулах».

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Комментарии (7)

Αнатолий Κононов
Доводит, добивает людей, а сам в Репино на даче прячется, чтоб ему....
Castor Troy
Ну молодцы, герои, привлекли великого злодея. Вот если бы в масках с кентами и со стволами сумки отжимал, фиг поймали бы, или бюджетные бабосы пилил на подготовке ко дню победобесия, то вообще героя дали. А так даа, устранили угрозу!
***_555
Вот она - реальная помощь этого государства!
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