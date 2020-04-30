Петербургского предпринимателя, многодетного отца без собственной квартиры наказали за продажу батарейки для часов

Фрунзенский районный суд Петербурга на 30 суток прикрыл часовую мастерскую в гипермаркете «Домовой» на Бухарестской улице. Предприниматель не подчинился постановлению городских властей и продолжил работу в условиях пандемии. Поймали его на продаже батарейки за 300 рублей, сообщает 30 апреля объединённая пресс-служба судов.



Саргис Сукиасян арендовал для своего дела закуток в гипермаркете. Чинил часы, продавал ремешки, браслеты, батарейки и другие детали. В три часа дня 22 апреля его застукали за продажей батарейки SONY 2025, оформили протокол.

