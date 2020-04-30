В Нью-Йорке полиция нашла десятки тел в мешках, которые хранили в грузовиках на улице
В грузовиках рядом с похоронным бюро в Нью-Йорке нашли десятки тел. Об этом сообщает The New York Times 30 апреля.
Инцидент произошел в Бруклине. Жители соседних с похоронным бюро домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Прибывшие на место правоохранители установили, что он идет из грузовиков, в которых и нашли десятки разлагающихся тел в мешках. Точное количество пока не установлено.
По словам чиновника, который говорил с NYT на условиях анонимности, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.
Газета отмечает, что неизвестно были ли люди при жизни заражены коронавирусом. В настоящий момент ритуальные агентства города перегружены из-за большого количества смертей зараженных COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США число случаев заражения коронавирусом составляет 1 039 909. Скончались 60 966 человек, из которых 18 076 в Нью-Йорке.