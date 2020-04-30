В Нью-Йорке полиция нашла десятки тел в мешках, которые хранили в грузовиках на улице

В грузовиках рядом с похоронным бюро в Нью-Йорке нашли десятки тел. Об этом сообщает The New York Times 30 апреля.



Инцидент произошел в Бруклине. Жители соседних с похоронным бюро домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Прибывшие на место правоохранители установили, что он идет из грузовиков, в которых и нашли десятки разлагающихся тел в мешках. Точное количество пока не установлено.

По словам чиновника, который говорил с NYT на условиях анонимности, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.