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30.04.2020 07:59
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В Нью-Йорке полиция нашла десятки тел в мешках, которые хранили в грузовиках на улице

В грузовиках рядом с похоронным бюро в Нью-Йорке нашли десятки тел. Об этом сообщает The New York Times 30 апреля.

Инцидент произошел в Бруклине. Жители соседних с похоронным бюро домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Прибывшие на место правоохранители установили, что он идет из грузовиков, в которых и нашли десятки разлагающихся тел в мешках. Точное количество пока не установлено.

По словам чиновника, который говорил с NYT на условиях анонимности, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Газета отмечает, что неизвестно были ли люди при жизни заражены коронавирусом. В настоящий момент ритуальные агентства города перегружены из-за большого количества смертей зараженных COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США число случаев заражения коронавирусом составляет 1 039 909. Скончались 60 966 человек, из которых 18 076 в Нью-Йорке.

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Комментарии (2)

M_Mary
Фонтанка, когда вышла ваша статья, в Нью Йорке было 2 часа ночи.
Ничего они в это время не писали. Это вчерашняя новость. Ну хоть в такой мелочи можно внимательнее?
Pilat
Так в чём сила брат? В деньгах?
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