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30.04.2020 07:00
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за продление ограничений из-за коронавируса

Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко выступил за продолжение срока действия ограничительных мер, которые должны сдержать распространение коронавирусной инфекции.

«Лично я за продолжение карантина», — написал он 30 апреля в своем Facebook и приложил диаграммы с анализом 52 случаев летальных исходов в больнице. Из данных Проценко следует, что у 85 процентов умерших пациентов коронавирусная инфекция была основным диагнозом, а причиной смерти в 79 процентах случаев стал острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)

Согласно графикам, 49% умерших — люди старше 70 лет, 22% — пациенты в возрасте 61-70 лет, 16% — пациенты из возрастной группы 51-60 лет, еще 14% — 36–50 лет.

За последние сутки в Москве скончались 65 человек с подтверждённой пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с 30 марта выявлено 99 399 заболевших COVID-19, почти половина (50 646) приходится на Москву. Петербург занимает третье место по заболеваемости и смертям - 3 726 и 29 случаев соответственно.

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