Полиция эвакуировала катафалк от кладбища под Петербургом - за неправильную парковку

Информация об угоне во Всеволожске спецтранспорта для тестирования на коронавирус, о котором сообщала «Фонтанка», не подтвердилась. Функционал передвижной лаборатории оказался более гнетущим, нежели можно было представить.



Как сообщили «Фонтанке» 29 апреля в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, автомобиль никто не похищал, его эвакуировали за нарушение правил парковки.

«Транспортное средство принадлежит частному лицу и не имеет отношения к диагностике заболеваний», - уточнили в главке.

Напомним, сегодня вечером в полицию обратился 25-летний житель Всеволожска с сообщением об угоне передвижной лаборатории с Лиственной улицы. Информацию о необходимости розыска спецтранспорта с госномером А...ВР777 передали уличным патрулям.