Полиция эвакуировала катафалк от кладбища под Петербургом - за неправильную парковку
Информация об угоне во Всеволожске спецтранспорта для тестирования на коронавирус, о котором сообщала «Фонтанка», не подтвердилась. Функционал передвижной лаборатории оказался более гнетущим, нежели можно было представить.
Как сообщили «Фонтанке» 29 апреля в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, автомобиль никто не похищал, его эвакуировали за нарушение правил парковки.
«Транспортное средство принадлежит частному лицу и не имеет отношения к диагностике заболеваний», - уточнили в главке.
Напомним, сегодня вечером в полицию обратился 25-летний житель Всеволожска с сообщением об угоне передвижной лаборатории с Лиственной улицы. Информацию о необходимости розыска спецтранспорта с госномером А...ВР777 передали уличным патрулям.
«Фонтанка» позвонила жителю Всеволожска Александру, обратившемуся в полицию. Он подтвердил, что к диагностике заболеваний, как предполагалось изначально, подвижная лаборатория отношения не имеет.
«Для живых людей она в принципе малопригодна, - уточнил владелец. - Это транспорт последнего пути».
По словам мужчины, накануне он припарковал автомобиль с надписью «Специальная» на Лиственной улице у Всеволожского кладбища № 2 и попросил гробовщиков присмотреть за ней.
«Запрещающих парковку знаков там нет», - уточнил Александр.
Вчера на Лиственную приехали полиция и эвакуатор и увезли катафалк в неизвестном направлении. По словам мужчины, он позвонил в 128-й отдел полиции Всеволожского района, и оперативный дежурный после перепроверки сведений сообщил, что в числе эвакуированных машина не числится.
«В моем понимании - это угон, - говорит Александр. - Поэтому я набрал сегодня «112» и сообщил сведения о хищении. До сих пор не знаю, где машина».
Собеседник добавил, что по документам автомобиль действительно значится передвижной лабораторией и спецтранспортом. В салоне есть рефрижиратор и рукомойник - для комфортного оказания ритуальных услуг.