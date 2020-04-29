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29.04.2020 19:29
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Под Петербургом угнали передвижную амбулаторию для тестирования на коронавирус

Полиция объявила в розыск мобильный комплекс для взятия тестов на коронавирус. Его похитили во Всеволожском районе.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 29 апреля в дежурную часть полиции поступила информация об угоне спецтранспорта — белого автомобиля «Газель», оборудованного под мобильную амбулаторию для тестирования на коронавирус. Неизвестные похитили машину с Лиственной улицы Всеволожска. По предварительным данным, она была припаркована на «отдых». Забор тестов производится по утрам.

Передвижные пункты приема анализов на COVID-19 работают в Ленобласти с конца марта 2020 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Danik
А была эта лаборатория? Или очередной фейк и распил денег! Типа, угнали!)))
Kezevo
Очень патриотично и скрепно, кроме
того сверхдержавно
EveReady
Нормально "отдохнули". Ждем тесты на короновирус на Авито.
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