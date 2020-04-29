Под Петербургом угнали передвижную амбулаторию для тестирования на коронавирус

Полиция объявила в розыск мобильный комплекс для взятия тестов на коронавирус. Его похитили во Всеволожском районе.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 29 апреля в дежурную часть полиции поступила информация об угоне спецтранспорта — белого автомобиля «Газель», оборудованного под мобильную амбулаторию для тестирования на коронавирус. Неизвестные похитили машину с Лиственной улицы Всеволожска. По предварительным данным, она была припаркована на «отдых». Забор тестов производится по утрам.



Передвижные пункты приема анализов на COVID-19 работают в Ленобласти с конца марта 2020 года.

