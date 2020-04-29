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29.04.2020 19:27
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Без температуры, но с больной спиной. Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев заявил, что болен коронавирусом

Бизнесмен и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в эфире созданного им же канала «Царьград» заявил, что узнал, что болен Сovid-19, после теста на дому.

«Заболел я неделю назад. Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю», — рассказал Малофеев.

По его словам, он заказал тест на дом, чтобы не усиливать нагрузку на государственную систему здравоохранения. Он дал позитивный результат, который чуть позже подтвердила и КТ.

Имя Константина Малофеева известно петербуржцам, которые следят за новостями. Его именем больше месяца в Северной столице «минировали» суд и другие учреждения. С предпринимателя требовали перевести крупную сумму в биткоинах, чтобы это прекратилось. Он в свою очередь подал заявление в правоохранительные органы в связи с дискредитацией его доброго имени.

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Комментарии (2)

Danik
Это кто? Вроде, пока еще видеоконференции не ведет!? Вести из параллельного мира иногда приходят. Сам, который сам себя учредил, сам заболел и сам выздоровел. Потом сам написал о себе новость и сам ее отправил! Хвала самому! Зачем Ф это напечатала? )))
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