Без температуры, но с больной спиной. Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев заявил, что болен коронавирусом
Бизнесмен и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в эфире созданного им же канала «Царьград» заявил, что узнал, что болен Сovid-19, после теста на дому.
«Заболел я неделю назад. Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю», — рассказал Малофеев.
По его словам, он заказал тест на дом, чтобы не усиливать нагрузку на государственную систему здравоохранения. Он дал позитивный результат, который чуть позже подтвердила и КТ.
Имя Константина Малофеева известно петербуржцам, которые следят за новостями. Его именем больше месяца в Северной столице «минировали» суд и другие учреждения. С предпринимателя требовали перевести крупную сумму в биткоинах, чтобы это прекратилось. Он в свою очередь подал заявление в правоохранительные органы в связи с дискредитацией его доброго имени.