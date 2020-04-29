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29.04.2020 19:15
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«Газпром» уступил конкуренту место самой крупной компании по выручке в России

Выручка от продаж ПАО «Газпром» по итогам 2019 года сократилась на 7% по отношению к 2018 году. Такие данные содержатся в отчетности компании по МСФО, опубликованной 29 апреля.

Выручка газового монополиста за год сократилась с 8,2 трлн до 7,66 трлн рублей. Компания перестала быть лидером по объему выручки, отдав первенство «Роснефти», которая закончила 2019 год с выручкой 8,68 трлн рублей.

Экспортная выручка в 2019 году составила 2,49 трлн рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель достигал 2,95 трлн рублей. При этом выручка от продаж внутри России выросла за год на 2% и составила 970 млрд рублей. В «Газпроме» такую динамику связывают с падением выраженных в рублях средних цен за рубежом на 12% и ростом средних цен в России на 3%.

Прибыль компании за год сократилась почти на 17% и составила 1,27 трлн рублей. По данным на конец 2018 года, прибыль «Газпрома» достигала 1,53 трлн рублей.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Так легко быть первыми, роясь в карманах налогоплательщиков, как в своих, сливая государству убытки.
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