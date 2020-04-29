Онкоцентр в Песочном не будут перепрофилировать под больных с коронавирусом
Директор ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» Владимир Моисеенко рассказал, что перепрофилирование этого медицинского учреждения под приём инфицированных COVID-19 не планируется.
«Наш центр не входит в перечень учреждений, которые планируются для перепрофилирования, — заявил он 29 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Число онкологических пациентов очень велико, и у большинства из них откладывать лечение недопустимо, потому что это может привести к очень негативным последствиям».
Напомним, что пациенты онкоцентра в Песочном не раз после начала пандемии мерзли в гигантских очередях. Внутрь можно попасть только через палатку.