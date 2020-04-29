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29.04.2020 17:59
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«Такое нас не устраивает!» Кадыров заметил детей на улицах Чечни и пообещал ужесточить контроль

Глава Чечни заявил, что в регионе будут усилены меры контроля за передвижением населения. Об этом Рамзан Кадыров написал 29 апреля в своем телеграм-канале.

«Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что в регионе за последнее время удалось локализовать вспышки инфекции в селениях Новые Атаги и Гойты. Причем все новые зараженные, по словам Кадырова, прибыли из стран или регионов «с неблагополучной эпидемиологической обстановкой».

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Комментарии (2)

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Егоров Егор Владимирович
Прочитал сначала "и пообещал уничтожить..."
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