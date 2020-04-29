FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.57р80.77р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 17:51
0
Печать

Два съезда в месте пересечения КАД и Энгельса перекроют на сутки

На развязке кольцевой автодороги с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда. Ограничения продлятся с 8 утра 1 мая до 8 утра 2 мая.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекроют съезды № 4 и № 9 — из Ленобласти с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и с внутреннего кольца КАД на проспект Энгельса. Причина — дорожные работы в рамках реконструкции северного участка кольцевой. Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, говорится в сообщении. Генподрядчиком работ является АО ВАД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее стало известно, что на севере КАД вводится ещё одно ограничение движения. На участке внутреннего кольца между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекрывают одну полосу до 3 мая.

До 1 июля закрыт участок внутреннего кольца с 10-го по 25-й километр — между ЗСД и проспектом Энгельса, поток перепускают по внешнему кольцу. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний