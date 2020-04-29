Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекроют съезды № 4 и № 9 — из Ленобласти с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и с внутреннего кольца КАД на проспект Энгельса. Причина — дорожные работы в рамках реконструкции северного участка кольцевой. Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, говорится в сообщении. Генподрядчиком работ является АО ВАД.

На развязке кольцевой автодороги с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда. Ограничения продлятся с 8 утра 1 мая до 8 утра 2 мая.

Ранее стало известно, что на севере КАД вводится ещё одно ограничение движения. На участке внутреннего кольца между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекрывают одну полосу до 3 мая.



До 1 июля закрыт участок внутреннего кольца с 10-го по 25-й километр — между ЗСД и проспектом Энгельса, поток перепускают по внешнему кольцу. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.

