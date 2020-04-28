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28.04.2020 16:35
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На КАД между Приморским шоссе и ЗСД остаётся только одна полоса

На севере КАД вводится ещё одно ограничение движения. На участке внутреннего кольца между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекрывают одну полосу движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на отрезке с 5-го по 10-й километр внутреннего кольца (примыкающем к закрытому сейчас участку) будет перекрыта вторая полоса на период с 28 апреля по 3 мая. Всего там две полосы, на первой скорость ограничивают до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ООО СПК «Зелёный город» проведёт там работы по устранению колейности. Та же компания устраняет колейность неподалёку, на внешнем кольце в районе развязки с Приморским шоссе. Там движение ограничено до 2 мая.

До 1 июля закрыт участок внутреннего кольца с 10-го по 25-й километр — между ЗСД и проспектом Энгельса, поток перепускают по внешнему кольцу. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.

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