На севере КАД вводится ещё одно ограничение движения. На участке внутреннего кольца между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекрывают одну полосу движения.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на отрезке с 5-го по 10-й километр внутреннего кольца (примыкающем к закрытому сейчас участку) будет перекрыта вторая полоса на период с 28 апреля по 3 мая. Всего там две полосы, на первой скорость ограничивают до 50 км/ч.
ООО СПК «Зелёный город» проведёт там работы по устранению колейности. Та же компания устраняет колейность неподалёку, на внешнем кольце в районе развязки с Приморским шоссе. Там движение ограничено до 2 мая.
До 1 июля закрыт участок внутреннего кольца с 10-го по 25-й километр — между ЗСД и проспектом Энгельса, поток перепускают по внешнему кольцу. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.