На севере КАД вводится ещё одно ограничение движения. На участке внутреннего кольца между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекрывают одну полосу движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на отрезке с 5-го по 10-й километр внутреннего кольца (примыкающем к закрытому сейчас участку) будет перекрыта вторая полоса на период с 28 апреля по 3 мая. Всего там две полосы, на первой скорость ограничивают до 50 км/ч.