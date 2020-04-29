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29.04.2020 16:26
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Минздрав: В России умирает каждый второй пациент с COVID-19 на ИВЛ

В России более половины пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, которых подключают к аппарату искусственных лёгких, не выживают. Об этом 29 апреля сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

«Результаты самые разные <...>. В США — там самая страшная цифра была на прошлой неделе — 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%», — цитирует Авдеева ТАСС.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщает 29 апреля о 99 399 случаях заражения COVID-19, погибли 972 пациента, 10 286 удалось выздороветь. В Петербурге количество диагностированных случаев выросло с начала пандемии до 3 726, а официальное число умерших — 29.

О коронавирусе в Петербурге, России и мире читайте также в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (6)

EveReady
Насколько я понимаю, к ИВЛ подключают уже тяжелых больных. Плюс внутрибольничные инфекции. Жалко людей...
daisychain
Еще бы интересно узнать статистику смертности среди тех, кого повезли "спасать" в больницу и тех, кого оставили дома.
Потому что, судя по всему, вирус этот в минимальной концентрации (в которой его и получают на улице или при общении) - вызывает легкую простуду, и иммунитет с ним чудесно справляется. А вот те, кто получает значительно бОльшую порцию инфекции регулярно - у того иммунитет не выдерживает.
Так что умирают, скорее всего, от внутрибольничного перекрестного инфицирования (в том числе те, кого вообще увезли из дома здоровым с обычным ОРВИ).
srg000
Без и ИВЛ и эта половина, которую спасают, умерла бы. ИВЛ - это только для очень тяжелых пациентов.
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