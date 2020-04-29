Минздрав: В России умирает каждый второй пациент с COVID-19 на ИВЛ

В России более половины пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, которых подключают к аппарату искусственных лёгких, не выживают. Об этом 29 апреля сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

«Результаты самые разные <...>. В США — там самая страшная цифра была на прошлой неделе — 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%», — цитирует Авдеева ТАСС.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщает 29 апреля о 99 399 случаях заражения COVID-19, погибли 972 пациента, 10 286 удалось выздороветь. В Петербурге количество диагностированных случаев выросло с начала пандемии до 3 726, а официальное число умерших — 29.

