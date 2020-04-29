Беглов расширил перечень медиков, которые получат допвыплаты за борьбу с COVID-19

Губернатор Александр Беглов подписал 29 апреля два постановления о стимулирующих выплатах петербургским медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Одно расширяет категорию получателей, другое — продлевает выплаты до июля.

Как сообщает пресс-служба администрации, увеличивается перечень медицинских работников, которым положены выплаты. Напомним, ранее речь шла о врачах, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарах, среднем медперсонале, младшем и прочем персонале. На данный момент деньги дошли до 838 человек на общую сумму 8,5 млн рублей.

Теперь определены еще девять категорий, которым положены выплаты за период с 16 марта по 31 марта: врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты);

фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;

прочий персонал, обеспечивающий оказание скорой медицинской помощи (водители, санитары);

врачи подразделений, оказывающие первичную медикосанитарную помощь;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме;

младший медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи;

прочий персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;

работники, проводившие лабораторную диагностику COVID-19, а также проводившие патолого-анатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19.