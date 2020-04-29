Беглов расширил перечень медиков, которые получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
Губернатор Александр Беглов подписал 29 апреля два постановления о стимулирующих выплатах петербургским медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Одно расширяет категорию получателей, другое — продлевает выплаты до июля.
Как сообщает пресс-служба администрации, увеличивается перечень медицинских работников, которым положены выплаты. Напомним, ранее речь шла о врачах, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарах, среднем медперсонале, младшем и прочем персонале. На данный момент деньги дошли до 838 человек на общую сумму 8,5 млн рублей.
Теперь определены еще девять категорий, которым положены выплаты за период с 16 марта по 31 марта:
- врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад;
- средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты);
- фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
- прочий персонал, обеспечивающий оказание скорой медицинской помощи (водители, санитары);
- врачи подразделений, оказывающие первичную медикосанитарную помощь;
- средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме;
- младший медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи;
- прочий персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
- работники, проводившие лабораторную диагностику COVID-19, а также проводившие патолого-анатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19.
Всем им деньги положены при условии, что в своей работе они контактировали с больными COVID-19.
Второе постановление продлевает выплаты и устанавливает их на период с 1 апреля по 30 июня.
Суммы высчитываются на основе базового размера выплаты в соответствии с федеральными правилами. В них говорится, что различным работникам положена определенная доля среднемесячного трудового дохода в соответствующем регионе за 9 месяцев 2019 года. Учитывается также количество фактически отработанного времени.