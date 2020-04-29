В Таджикистане запретили русифицированные фамилии. Президент уже стал из Рахмонова Рахмоном

Власти постсоветской республики решили избавиться от окончаний, которые характерны для русских фамилий, сделав при этом ряд исключений.



«Свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка, — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна», — об этом 29 апреля сообщает местное агентство Аvesta.



О своем намерении запретить русифицированные фамилии депутаты Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) объявили 29 апреля. В законопроекте говорится, что поправки вносятся в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния». При этом власти подчеркнули, что ограничения не коснутся «национальных меньшинств», а также тех, кто уже получил паспорт или свидетельство о рождении с русифицированной фамилией.

