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29.04.2020 14:50
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В Таджикистане запретили русифицированные фамилии. Президент уже стал из Рахмонова Рахмоном

Власти постсоветской республики решили избавиться от окончаний, которые характерны для русских фамилий, сделав при этом ряд исключений.

«Свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка, — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна», — об этом 29 апреля сообщает местное агентство Аvesta.

О своем намерении запретить русифицированные фамилии депутаты Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) объявили 29 апреля. В законопроекте говорится, что поправки вносятся в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния». При этом власти подчеркнули, что ограничения не коснутся «национальных меньшинств», а также тех, кто уже получил паспорт или свидетельство о рождении с русифицированной фамилией.

Вместо -ов и -ев рекомендуется использовать таджикские окончания -зода и -иён.

В 2007 году президент страны Эмомали Шарипович Рахмонов стал Эмомали Рахмоном.

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