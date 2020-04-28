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28.04.2020 22:32
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Стал известен весь список участников благотворительного JazzМарафона «Фонтанки»

Свыше 35 музыкантов и коллективов станут участниками благотворительного JazzМарафона «Фонтанки», который пройдет 30 апреля. С 15.00 в эфире #безантракта будут выступать российские и зарубежные джазовые исполнители. Марафон объединит несколько стран. Запланированы прямые эфиры (партнером марафона выступает пространство для мероприятий «Дворец Олимпия») и выступления в записи, телемост с Минском и целый калейдоскоп жанров.

Итак, участники марафона:

- Сергей Жилин (Москва)

- Игорь Бутман (Москва)

- Давид Голощёкин

- Владимир Волков (Москва)

- Интарс Бусулис (Латвия)

- Catherine Russell (США)

- Deborah Brоwn (США)

- Alex Jønsson (Дания)

- Green Bridge Band (Литва)

- Gustav Lundgren, Palle Sollinger, Robert Mehmet İkiz (Швеция)

- Kerem Gorsev (Турция)

- Mirja Klippel (Финляндия)

- Sebastian Studnitzky (Германия)

- Tanel Ruben (Эстония)

- Tomi Kettunen (Финляндия)

- Yogev Shetrit (Израиль)

- Олег Писаренко (Эстония)

- Atomic Jam Band

- Dizzy Duch Duck

- Jazz Philharmonic Orchestra

- Shoobedoobe Jazz Band

- Sweet hot jazz band

- VIP Jazz Андрея Славинского (Минск)

- Акапелла-группа U LIKE

- Вадим Хотин и Jazz Factory

- Виктория Урусова

- Гасан Багиров

- Григорий Чернецов

- Квартет Андрея Кондакова

- Квартет Дмитрия Семенищева

- Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской (Минск)

- Квартет Кирилла Бубякина

- Квартет Павла Орлова (Минск)

- Константин Хазанович и Максим Медведев

- Олег и Федор Кувайцевы

Напомним, благотворительный JazzМарафон проводится в поддержку врачей. Музыканты помогают собрать средства для Фонда профилактики рака «Не напрасно», у которого действует антиковидный проект. Фонд временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. Для больниц закупается все необходимое, в том числе средства индивидуальной защиты для врачей. В ходе марафона, который «Фонтанка.ру» проводит на странице #безантракта, мы просим вас найти возможность помочь, пожертвовав средства на странице https://defeatcovid.ru/#donation. При переводе денег на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.

© Фонтанка.Ру

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