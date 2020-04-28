Стал известен весь список участников благотворительного JazzМарафона «Фонтанки»
Свыше 35 музыкантов и коллективов станут участниками благотворительного JazzМарафона «Фонтанки», который пройдет 30 апреля. С 15.00 в эфире #безантракта будут выступать российские и зарубежные джазовые исполнители. Марафон объединит несколько стран. Запланированы прямые эфиры (партнером марафона выступает пространство для мероприятий «Дворец Олимпия») и выступления в записи, телемост с Минском и целый калейдоскоп жанров.
Итак, участники марафона:
- Сергей Жилин (Москва)
- Игорь Бутман (Москва)
- Давид Голощёкин
- Владимир Волков (Москва)
- Интарс Бусулис (Латвия)
- Catherine Russell (США)
- Deborah Brоwn (США)
- Alex Jønsson (Дания)
- Green Bridge Band (Литва)
- Gustav Lundgren, Palle Sollinger, Robert Mehmet İkiz (Швеция)
- Kerem Gorsev (Турция)
- Mirja Klippel (Финляндия)
- Sebastian Studnitzky (Германия)
- Tanel Ruben (Эстония)
- Tomi Kettunen (Финляндия)
- Yogev Shetrit (Израиль)
- Олег Писаренко (Эстония)
- Atomic Jam Band
- Dizzy Duch Duck
- Jazz Philharmonic Orchestra
- Shoobedoobe Jazz Band
- Sweet hot jazz band
- VIP Jazz Андрея Славинского (Минск)
- Акапелла-группа U LIKE
- Вадим Хотин и Jazz Factory
- Виктория Урусова
- Гасан Багиров
- Григорий Чернецов
- Квартет Андрея Кондакова
- Квартет Дмитрия Семенищева
- Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской (Минск)
- Квартет Кирилла Бубякина
- Квартет Павла Орлова (Минск)
- Константин Хазанович и Максим Медведев
- Олег и Федор Кувайцевы
Напомним, благотворительный JazzМарафон проводится в поддержку врачей. Музыканты помогают собрать средства для Фонда профилактики рака «Не напрасно», у которого действует антиковидный проект. Фонд временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. Для больниц закупается все необходимое, в том числе средства индивидуальной защиты для врачей. В ходе марафона, который «Фонтанка.ру» проводит на странице #безантракта, мы просим вас найти возможность помочь, пожертвовав средства на странице https://defeatcovid.ru/#donation. При переводе денег на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.