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27.04.2020 21:00
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Благотворительный джазовый марафон «Фонтанки» подарит подарки

30 апреля «Фонтанка.ру» на странице онлайн-фестиваля #безантракта проведет новый благотворительный музыкальный марафон — на этот раз в стиле джаз. Вы услышите выступления звезд мировой музыки, в том числе Игоря Бутмана, Сергея Жилина, Давида Голощекина, Владимира Волкова, Деборы Браун, Кэтрин Рассел и Интарса Бусулиса. И это еще не окончательный список участников.

Но, слушая прекрасную музыку, не забывайте о том, что у марафона есть важная цель — помочь врачам, которые в эти месяцы находятся в труднейшей ситуации и ежедневно ради нас рискуют собственными жизнями.

Нашими партнерами вновь выступает Фонд профилактики рака «Не напрасно» — мы хотим напомнить об антиковидном проекте фонда и помочь собрать средства на его развитие. Фонд, объединяясь с компаниями, закупает для больниц все необходимое — в частности, средства индивидуальной защиты для врачей.

Во время марафона вы можете пожертвовать любую сумму на помощь больницам. В качестве благодарности от нас, вы можете получить подарки — в зависимости от размера пожертвования:

При переводе от 500 рублей во время джазового марафона (30 апреля с 15.00 до 21.00) вы получите электронное благодарственное письмо от Фонда «Не напрасно» и «Фонтанка.ру», которым можно поделиться в своих соцсетях. При переводе от 2 000 рублей - стикер на ноутбук, разработанный Фондом «Не напрасно», который расскажет о фонде еще большему числу людей, и это спасет чью-то жизнь. При переводе от 10 000 рублей вы получите подарок от музыкантов. Какой - пока сюрприз: это может быть видеоблагодарность любимого артиста, билет на концерт или мерч.

Напомним, фонд «Не напрасно» временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. Чтобы поддержать проект, перейдите по ссылке: https://defeatcovid.ru/#donation и выберете размер пожертвования.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Государственную информационную систему Петербурга модернизируют к концу года
«Благодаря масштабному развитию государственной информационной системы города формирование госпрограмм и контроль за их выполнением будут автоматизированы и увязаны между собой», - заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Доработка информационной системы будет завершена к 1 января 2021 года.
Расширение функционала системы позволит усовершенствовать контроль за введением объектов социальной инфраструктуры. «Ввод социальных объектов для нас остается приоритетным. Ни один объект Адресной инвестиционной программы в этом году не должен быть сорван», - подчеркнул глава города.
В перспективе станет возможным планировать развитие городской инфраструктуры в режиме одного окна – от этапа определения необходимости строительства того или иного социального объекта до принятия решения о выделении на его строительство бюджетных средств.
Также модернизация информационной платформы позволит внедрить систему учета объектов незавершенного строительства. На начало 2020 года в городе насчитывалось 1439 таких объектов.
«У этой системы есть еще одно важное преимущество – открытость информации для горожан. Для нас очень важно поддерживать диалог с жителями и информировать их о наших действиях в режиме онлайн», - сказал Александр Беглов.
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