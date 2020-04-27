Благотворительный джазовый марафон «Фонтанки» подарит подарки

30 апреля «Фонтанка.ру» на странице онлайн-фестиваля #безантракта проведет новый благотворительный музыкальный марафон — на этот раз в стиле джаз. Вы услышите выступления звезд мировой музыки, в том числе Игоря Бутмана, Сергея Жилина, Давида Голощекина, Владимира Волкова, Деборы Браун, Кэтрин Рассел и Интарса Бусулиса. И это еще не окончательный список участников.

Но, слушая прекрасную музыку, не забывайте о том, что у марафона есть важная цель — помочь врачам, которые в эти месяцы находятся в труднейшей ситуации и ежедневно ради нас рискуют собственными жизнями.

Нашими партнерами вновь выступает Фонд профилактики рака «Не напрасно» — мы хотим напомнить об антиковидном проекте фонда и помочь собрать средства на его развитие. Фонд, объединяясь с компаниями, закупает для больниц все необходимое — в частности, средства индивидуальной защиты для врачей.

Во время марафона вы можете пожертвовать любую сумму на помощь больницам. В качестве благодарности от нас, вы можете получить подарки — в зависимости от размера пожертвования:

При переводе от 500 рублей во время джазового марафона (30 апреля с 15.00 до 21.00) вы получите электронное благодарственное письмо от Фонда «Не напрасно» и «Фонтанка.ру», которым можно поделиться в своих соцсетях. При переводе от 2 000 рублей - стикер на ноутбук, разработанный Фондом «Не напрасно», который расскажет о фонде еще большему числу людей, и это спасет чью-то жизнь. При переводе от 10 000 рублей вы получите подарок от музыкантов. Какой - пока сюрприз: это может быть видеоблагодарность любимого артиста, билет на концерт или мерч.