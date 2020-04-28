«Это вопрос жизни и смерти». Главный медик ФИФА призвал не возобновлять национальные чемпионаты

«Если когда-то медицинские доводы превалируют над экономикой, то это происходит сейчас. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто, - заявил 28 апреля функционер. - Думаю, очень опасно проводить матчи со зрителями, собирать тысячи человек на ограниченном пространстве. Игроков на поле [тоже] нельзя попросить держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра».

Руководитель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг усомнился в разумности идеи национальных футбольных лиг, в том числе российской , доиграть чемпионаты.

По словам главного медика международной федерации футбола, оптимистичным выглядит начало следующих чемпионатов в августе-сентябре 2020 года, но и в этом он не уверен.



Нидерланды и Бельгия досрочно завершили сезон. Германия возобновит турнир 9 мая, игры пройдут без зрителей. Россия рассматривает три сценария окончания чемпионата 19/20, и два из них предполагают доигровку матчей.

