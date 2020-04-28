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28.04.2020 22:22
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«Это вопрос жизни и смерти». Главный медик ФИФА призвал не возобновлять национальные чемпионаты

Руководитель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг усомнился в разумности идеи национальных футбольных лиг, в том числе российской, доиграть чемпионаты.

«Если когда-то медицинские доводы превалируют над экономикой, то это происходит сейчас. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто, - заявил 28 апреля функционер. - Думаю, очень опасно проводить матчи со зрителями, собирать тысячи человек на ограниченном пространстве. Игроков на поле [тоже] нельзя попросить держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра».

По словам главного медика международной федерации футбола, оптимистичным выглядит начало следующих чемпионатов в августе-сентябре 2020 года, но и в этом он не уверен.

Нидерланды и Бельгия досрочно завершили сезон. Германия возобновит турнир 9 мая, игры пройдут без зрителей. Россия рассматривает три сценария окончания чемпионата 19/20, и два из них предполагают доигровку матчей.

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Комментарии (2)

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alexpv
Ну и ладно, продолжаем смотреть Чемпионат Белоруссии.
Что-то мне подсказывает, что только Батька выйдет из этого психоза абсолютным победителем во всех сферах.
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