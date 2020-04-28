Горячую воду пока отключать не будут. В Петербурге перенесли испытания и подготовку к отопительному сезону

Вице-губернатор Максим Шаскольский заявил, что в Петербурге в апреле не будут отключать горячую воду, а в мае будут температурные испытания в очень небольших объемах в нескольких районах. Подготовительные работы к отопительному сезону стартуют в основном летом.



«Должны были провести по плану в апреле температурные испытания. Чтобы создать комфортные условия жителям, эти температурные испытания были перенесены на май и осень», — рассказал он 28 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Решение связано с действующим режимом самоизоляции. Президент Владимир Путин объявил о продлении коронавирусных ограничений до 12 мая.