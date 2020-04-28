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28.04.2020 19:16
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Горячую воду пока отключать не будут. В Петербурге перенесли испытания и подготовку к отопительному сезону

Вице-губернатор Максим Шаскольский заявил, что в Петербурге в апреле не будут отключать горячую воду, а в мае будут температурные испытания в очень небольших объемах в нескольких районах. Подготовительные работы к отопительному сезону стартуют в основном летом.

«Должны были провести по плану в апреле температурные испытания. Чтобы создать комфортные условия жителям, эти температурные испытания были перенесены на май и осень», — рассказал он 28 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Решение связано с действующим режимом самоизоляции. Президент Владимир Путин объявил о продлении коронавирусных ограничений до 12 мая.

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Комментарии (3)

Skazochny
полстакана ещё лет 10 назад верещала, что эта практика будет закрыта,а воз и ныне там)))
260606591
Я уж было понадеялся, что это из-за холодной весны =(
igoruha
Это разумно. Логично было бы вообще продлить отопительный сезон. До конца мая, как минимум. Иначе вспышка неизбежна. Так всегда бывает, когда отопление отключают, или не всключают во время. В общем если отключить , то будет больше тяжёлых больных с осложнениями
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